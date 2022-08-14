Про це повідомили у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Без наземних шляхів сполучення РФ не зможе підтримувати масштабні механізовані операції. Транспортування боєприпасів та важкої техніки в достатній кількості для наступальних або великомасштабних оборонних операцій через понтонні переправи або по повітрю “є непрактичним, якщо не неможливим”.
Зазначимо, що ЗСУ завдали удару по мосту на дамбі Каховської ГЕС 13 серпня. У результаті споруда стала непридатною для проїзду великовагового транспорту. Цей міст був єдиним сполученням, який могли використовувати окупанти. Цьому передувало те, що з ладу вивели Антонівський міст.
“Російські війська зараз не мають мостів, придатних для переправлення важкої техніки або вантажів через річку Дніпро в Херсонській області, і повинні покладатися в основному на понтонну переправу, яку вони встановили біля Антонівського автомобільного мосту”, – вказує ISW з посиланням на британську розвідку.
Аналітики прогнозують, що російські війська зіткнуться з нестачею палива та боєприпасів серед підрозділів у західній Херсонській області. Інтенсивність російських наземних і артилерійських атак знизиться і може навіть припинитися.
Утім з боку росіян можливе збільшення випадків мародерства та збільшення повідомлень про нестачу постачання. До українського полону можуть потрапляти більше окупантів. Зокрема відсутність мостів спровокує відсутність нової важкої техніки, що транспортується до західного Херсона.
- Протягом минулого тижня пріоритетом Росії, ймовірно, було переорієнтувати підрозділи для посилення півдня України.
- Війська РФ можуть змінити пріоритети наступу на північному сході Донецької області, щоб зосередитися на українських контрнаступальних дій на півдні України.
- Колишнього так званого “міністра оборони ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в окупованому Криму. Він тоді їхав у Херсонську область на фронт з підробленими документами.