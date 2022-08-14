ЗСУ зруйнували наземні мости через Дніпро, перекривши РФ можливість підтримувати постачаннями угрупування у Херсонській області. Якщо окупанти не зможуть відновити їх, то втратять можливість підтримувати війська паливом, боєприпасами та важкою технікою.

Про це повідомили у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Без наземних шляхів сполучення РФ не зможе підтримувати масштабні механізовані операції. Транспортування боєприпасів та важкої техніки в достатній кількості для наступальних або великомасштабних оборонних операцій через понтонні переправи або по повітрю “є непрактичним, якщо не неможливим”.

Якщо українські захисники будуть заважати відновити мости, то окупанти на західному березі Дніпра, швидше за все, втратять здатність захищатися навіть від обмежених контратак.