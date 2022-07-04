Українські захисники підійшли впритул до околиць окупованого Херсона. Для звільнення міста поки ЗСУ не мають потрібних сил та засобів.

Про це повідомило видання The Economist.

За словами анонімних українських бійців та розвідників, ЗСУ мають певні тактичні успіхи на південному напрямку. Передові частини знаходяться в радіусі снайперської дії (за кілометр) від околиць Херсона. За їхніми словами, наступні тижні мають бути цікавіші.

Зазначено, що теперішні події не схожі на повноцінний контрнаступ. Українські сили зосереджені на тому, щоб зупинити російське просування на сході. ЗСУ відступили від Лисичанська (Луганська область), а південне угруповання не має переваги у співвідношенні три до одного. Останнє число пов’язано з тим, що саме його рекомендують стратеги для успішного наступу.

За словами командира української розвідки з позивним “Бандерас”, на південному фронті ситуація може змінитися за умови використання більшої кількості західних ракетних систем. Поки ЗСУ мають там лише кілька гаубиць M777.

Противник побудував під землею укріплені бункери. Тому під час відтіснення росіян вони повертаються, але з більшим особовим складом. Окупанти добре захищають свої бази підрозділами протиповітряної оборони та прикриваються мирними жителями. Через цивільних ЗСУ не можуть активно атакувати, щоб не стріляти по своїх.

Відкрита низовина Херсонської області робить ЗСУ вразливими до російської артилерії. Серйозні втрати були на південь від Зеленодольська, також у травні дорого обійшлася спроба переправитися через річку Інгулець біля села Давидів Брід. Це важливо для наступу на Каховку.