Збройні сили України пішли в контрнаступ на південному напрямку. Окупаційні війська зазнали значних втрат.

Про це повідомило Оперативне командування “Південь” у відеозверненні на Facebook.

За даними українських військових, результатом контрнаступу на півдні стали суттєві втрати ворога. Окупанти зараз змушені займати оборону на невигідних та недообладнаних позиціях.

Однак бойові дії тривають. Загарбники обстрілюють цивільну інфраструктуру вздовж адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Зауважується, що внаслідок обстрілів є поранені серед мирного населення.

Також наголошується, що ворог продовжує блокувати порти України, не отримавши реакції світової спільноти на заяву про нібито готовність до створення гумкоридорів.