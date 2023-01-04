Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що Україна має намір провести новий великий контрнаступ вже навесні. На його переконання, "найспекотніші" бойові дії на лінії фронту відбуватимуться у березні.

Про це глава ГУР розповів в інтерв’ю телеканалу ABC News.

Ймовірно, будуть подальші удари по російській території, заявив глава військової розвідки України, не уточнюючи, чи стоятиме за ними Україна.

Україна не взяла на себе відповідальність за напад 26 грудня на російську авіабазу Енгельс, яка розташована понад 800 миль від українського кордону, але Буданов зізнався, що “радий був це спостерігати”.

Він також додав, що атаки відбуватимуться “все глибше і глибше” всередині Росії, проте прокоментувати відповідальність своєї країни за атаки Буданов зможе лише після закінчення війни.

За його словами, найближчим часом в Україні очікують постачання американських БМП Bradley.

Ми їх чекаємо, дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів”.

Буданов сказав, що очікує, що бої будуть “найгарячішими” в березні, додавши, що Україна планує серйозний контрнаступ навесні.

“Тоді ми побачимо більше звільнень територій і нанесення остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні, від Криму до Донбасу”, — акцентував глава ГУР.

Очільник відомства наголосив, що остаточна мета України у війні — вийти на кордони 1991 року. Та висловив упевненість, що Україна впорається з цим завданням.

Розмірковуючи щодо майбутнього РФ, Буданов зауважив, що тут є декілька сценаріїв, проте головний меседж чіткий: “не варто боятися трансформації Росії. Це піде на користь усьому світу”.

За словами глави ГУР, єдина проблема, яка залишається — ядерний арсенал Росії “і неконтрольований режим”, який призведе до того, що “весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом”.