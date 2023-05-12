Про це повідомляє CNN.

Під словом “формування” мається на увазі ураження ворожих цілей, таких як склади зброї, командні центри, бронетехніка та артилерійські системи. Це необхідно, аби звільнити поле бою для наступу. Такі удари є стандартними перед великими операціями.

Коли наприкінці літа 2022 року ЗСУ почали контрнаступ у південні та північно-східній частині України, йому також передували удари для формування поля бою.

Американський військовий посадовець зазначив, що такі удари можуть тривати багато днів, до основної частини будь-якого запланованого українського контрнаступу.

Водночас напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що для підготовки до контрнаступу ЗСУ потрібно “трохи більше часу”, аби отримати обіцяну союзниками допомогу.

“З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними. Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу”, — сказав він європейським суспільним мовникам в інтерв’ю.

Серед поставок, на які Україна все ще чекає, є бронетехніка, включно з танками, яка, за словами Зеленського, “надходить партіями”.

Операції формування також можуть бути розроблені, щоб заплутати ворога.