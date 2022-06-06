ЗСУ поступово відтісняють російські війська із Сєвєродонецька — ГУР

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
На сьогодні напрямок Сєвєродонецька є найгарячішим. На певних ділянках відзначається “десятикратна перевага супротивника в артилерії”. Проте ворога вдається поступово витіснити з міста.
Вчора голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявляв, що ЗСУ здатні відбити Сєвєродонецьк, але у стратегічному плані місто не має величезного значення. Для українських захисників важливіше значення має Лисичанськ. Але Гайдай додав, що звільнення міста підніме бойовий дух українців, а росіян – навпаки деморалізує.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали ЗСУ з мінометів та артилерійських систем різного типу. Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших.
- Нагадаємо, російські війська продовжують просуватися на Слов’янськ (Донецька область) у спробі оточити українські сили.
- Українські контратаки у Сєвєродонецьку (Луганська область) відбили значну частину міста та витіснили російські війська з південних околиць міста. Також ЗСУ провели обмежені та локалізовані контратаки на північ від Харкова.