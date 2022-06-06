російсько-українська війна
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05 червня

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ЗСУ поступово відтісняють російські війська із Сєвєродонецька — ГУР

На Сході тривають запеклі бої за Сєверодонецьк. Українські захисники поступово відтісняють російських окупантів з міста.

Понеділок, 6 червня 2022, 14:16
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Теги: Війна в Україні, війна з Росією, ГУР Міноборони України, російсько-українська війна, Сєвєродонецьк

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