ЗСУ поступово відтісняють російські війська із Сєвєродонецька — ГУР

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

На сьогодні напрямок Сєвєродонецька є найгарячішим. На певних ділянках відзначається “десятикратна перевага супротивника в артилерії”. Проте ворога вдається поступово витіснити з міста.

Вчора голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявляв, що ЗСУ здатні відбити Сєвєродонецьк, але у стратегічному плані місто не має величезного значення. Для українських захисників важливіше значення має Лисичанськ. Але Гайдай додав, що звільнення міста підніме бойовий дух українців, а росіян – навпаки деморалізує.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали ЗСУ з мінометів та артилерійських систем різного типу. Ворог пошкодив цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших.