Російське судно із зенітним ракетним комплексом «"ТОР" на борту в яке влучили українські військово-морські сили затонуло.

Про це повідомили у ВМС України та розповів очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Нещодавно в акваторії Чорного моря було українські військово-морські сили уразили буксир чорноморського флоту “Василий бех”, під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

За словами військових, навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу “ТОР” не завадило їм демілітаризувати російських загарбників. Вже сьогодні ввечері, як ствердив Марченко, російське судно затонуло.