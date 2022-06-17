Про це повідомили у ВМС України та розповів очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
Нещодавно в акваторії Чорного моря було українські військово-морські сили уразили буксир чорноморського флоту “Василий бех”, під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.
За словами військових, навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу “ТОР” не завадило їм демілітаризувати російських загарбників. Вже сьогодні ввечері, як ствердив Марченко, російське судно затонуло.
- Нагадаємо, що в Україні триває 114-та доба з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За ці місяці російські окупанти втратили десятки тисяч своїх військових та тисячі одиниць техніки.