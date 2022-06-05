Збройні сили України протягом двох днів повернули під контроль половину Сєвєродонецька. До цього окупанти утримували 70% міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Наразі місто поділено навпіл та тривають вуличні бої. За словами голови ОВА, ворог боїться вільно бродити містом. Війська РФ намагаються наступати у напрямку Ниркове – Миколаївка.

Окупанти спрямували усі резерви на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут. Російським військам поставили ці задачі до 10 червня. Ворог контролює східну частину міста та продовжує штурм за підтримки артилерії.

Внаслідок запеклих боїв РФ втратила величезну кількість особового складу. Українські захисники зміцнили позиції.

“За минулу добу відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу “Орлан-10”, – розповів Гайдай.