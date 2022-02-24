ЗСУ продовжують бити окупанта – ще мінус три російських танки

ЗеПорушення

56

Всього порушень

13

Днів без порушень
16:29 Жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон немає – МВС
16:15 4 вбитих та 10 поранених мирних громадян: російські снаряди влучили у лікарню Вугледара
16:05 З Білорусі випустили 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку
15:54 ЄС готовий прийняти необмежену кількість біженців з України — Єврокомісія
15:46 «Велика Британія не заплющить очі на російську агресію»: Джонсон анонсував нові санкції, які зупинять російську економіку
15:32 Президент Франції заявив, що напад на Україну є “найсерйознішою атакою на мир” за останні десятиліття
15:25 Кремль наклав цензуру на новини про війну РФ з Україною
15:24 «Будь ласка, прокиньтеся!» – доктор Комаровський звернувся до росіян
15:14 В Офісі президента назвали основні цілі російського вторгнення в Україну
15:03 Пєсков заявив про готовність Росії до переговорів з Україною на умовах Кремля
14:46 На в’їздах до Києва обладнають захисні споруди
14:40 На Київщині впав військовий літак ЗСУ: є загиблі
14:40 На Одещині російські військові вбили 18 осіб
14:33 Ворог продовжує нести втрати: оперативне повідомлення МВС України на 14:00
14:28 Президент Чехії закликав відключити Росію від SWIFT
14:24 У МВС звернулися до українців: через фейки і можуть спостерігатися перебої із 101 та 121
14:23 Китай відмовляється критикувати вторгнення Росії в Україну
14:21 Макрон звернеться до нації щодо України
14:10 Російські війська нанесли понад 30 ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України
14:06 Перекидаємо додаткові сили у східну частину Альянсу – НАТО
13:49 ЗСУ нанесли російським окупантам відчутні втрати — Резніков
13:33 Як залишатися на зв’язку в разі відключення інтернету – поради Школи цифрової безпеки
13:24 Іще – 2: військові збили вертольоти окупанта над Гостомелем
13:16 Обстріл Броварів: є загиблий та поранені
13:16 Україна заявила про перших полонених російських військових
13:10 Російська техніка пішла на прорив у Київській області
12:52 Велика Британія екстрено скликає саміт НАТО
12:49 «Укрзалізниця» евакуювала понад 3000 українців із Донецької та Луганської областей
12:49 Українська протиповітряна оборона збила над Києвом російський безпілотник — депутатка «Голосу»
12:32 7-й пішов – ЗСУ знищили ще один літак окупантів
12:20 Російські війська зупинили у Чернігівській області — Головнокомандувач ЗСУ
12:10 Унаслідок російських обстрілів у Чугуєві загинув неповнолітній хлопчик – ДСНС
12:05 У центр Умані потрапив снаряд: одна людина загинула та п’ять постраждалих
11:53 Президент Франції закликав «негайно» припинити військову операцію Росії в Україні

ЗСУ продовжують бити окупанта – ще мінус три російських танки

Станом на 15:00 Збройні Сили України ведуть бої по всій лінії зіткнення. Прориву не допущено.

Четвер, 24 лютого 2022, 15:51
Підтримати

Про це повідомляє ООС.

Наразі в районі населеного пункту Піщевик (Донецька обл.) йдуть запеклі бої.

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW.

Знищено три танки ворога.

 

Теги: бійці ООС, штаб ООС, бійці ООС, Україна агресія рф

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook