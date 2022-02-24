ЗСУ продовжують бити окупанта – ще мінус три російських танки

Про це повідомляє ООС.
Наразі в районі населеного пункту Піщевик (Донецька обл.) йдуть запеклі бої.
Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Військовослужбовці Об’єднаних сил використали ПТРК NLAW.
Знищено три танки ворога.
- Нагадаємо, на території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.
- Також стало відомо, що військові Збройних сил України ще кількох російських окупантів взяли у полон.
- Відомо, що станом на 13:00 24 лютого збройні сили держави-агресора Російської Федерації нанесли більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.