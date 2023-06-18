Джерело: Інститут вивчення війни

Міністерство оборони Росії та інші російські джерела повідомляли, що українські підрозділи вели локальні наземні атаки на захід і південь від Кремінної.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують контрнаступальні дії під Бахмутом, а за даними російських джерел, Збройні сили України атакували північну та південну околиці Бахмута.

При цьому, як стверджували міноборони Росії та інші російські джерела, російські бойовики відбили обмежені українські наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

Зазначається, що ЗСУ продовжували контрнаступальні дії на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донеччини та східною частиною Запорізької області.

За даними аналітиків, українські сили також проводили контрнаступальні дії на південний захід і південний схід від Оріхова на заході Запорізької області. Маляр повідомила, що українські підрозділи просунулися до двох кілометрів у кількох невизначених напрямках на півдні України.