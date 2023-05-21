Джерело: командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.
Командувач відвідав передові позиції під Бахмутом та спланував подальші дії та стратегію Сил оборони. Він подякував та відзначив воїнів 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр та 56 ОМПБр.
“Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмута. Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу”, — наголосив він.
Надалі це надасть ЗСУ можливість війти у місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті.
Командувача наголосив, що оборонна операція під Бахмутом триває.
- Збройні сили України взяли Бахмут у напівоточення. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що українські військові продовжують зберігати контроль над частиною міста.
- Президент США Джо Байден заявив, що у боях за Бахмут росіяни втратили понад 100 тисяч осіб. У числі враховано санітарні втрати.
- Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з президентом США Джо Байденом заперечив інформацію про те, що російській окупанти повністю захопили Бахмут.