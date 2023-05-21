Джерело: командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

Командувач відвідав передові позиції під Бахмутом та спланував подальші дії та стратегію Сил оборони. Він подякував та відзначив воїнів 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОМБр та 56 ОМПБр.

“Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмута. Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу”, — наголосив він.

Надалі це надасть ЗСУ можливість війти у місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті.

Командувача наголосив, що оборонна операція під Бахмутом триває.