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Ворогу все важче поповнювати втрати, завдані ракетно-артилерійськими ударами ЗСУ — Генштаб

Триває сто п’ятдесят четверта доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Росіянам все важче поповнювати втрати, особливо у живій силі.

Середа, 27 липня 2022, 19:33
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли з артилерії  Сеньківку і Хрінівка Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Противник задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та БпЛА.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та  недопущення просування українських підрозділів. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії.

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.

На Слов’янському напрямку задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.

В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ. Безрезультатно. Група знешкоджена.

На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка — Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку обстріляв з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.

Ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог, з втратами, відійшов.

На Південнобузькому напрямку ворог обороняється та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує виконувати визначені завдання з прикриття сухопутного угруповання та ізоляції району ведення бойових дій. На даний час, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

“Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси. Такі та інші порушення законів і звичаїв війни системно фіксуються та документуються для міжнародних кримінальних інституцій. Відповідальність окупантів, які залишаться живі, неминуча”, – зазначили у пресслужбі Генштабу.

Теги: втрати ворога, Генштаб, ЗСУ, російсько-українська війна, ситуація на фронті

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