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ЗСУ продовжили контрнаступальні дії щонайменше на 4-х ділянках фронту та досягли поступових успіхів – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що протягом 9 червня українські військові продовжували контрнаступальні дії щонайменше на 4-х напрямках і зуміли досягти локальних успіхів.

Субота, 10 червня 2023, 08:41
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Джерело: ISW

Фахівці зазначили, що за даними міноборони РФ українській захисники вели наступальні дії у районі Кремінної (Луганська область). У ворожому відомстві додали, що начебто відбили атаки ЗСУ.

Своєю чергою українські офіційні особи повідомили про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку, зазначивши, що військові проснулись на 1,2 кілометра вперед.

Також українські війська 9 червня продовжували обмежені контрнаступальні дії на заході Донецької області в районі кордону Донецько-Запорізької областей і досягли тактичних успіхів у цьому районі.

Окрім цього українські сили продовжували наземні атаки в західній Запорізькій області вночі з 8 на 9 червня та вдень 9 червня, і російське джерело припустило, що українські сили досягли поступових успіхів під час атак.

В ISW наголосили, що початок українського контрнаступу визнав навіть російський президент Володимир Путін. У своїй заяві 9 червня він зауважив, що ЗСУ мають наступальний потенціал. Як наголосили фахівці, така заява Путіна суперечить попереднім спробам Кремля применшити ефективність ЗСУ.

Путін стверджував, що бої тривають уже п’ять днів, однак додав, що українські сили “не досягли своїх цілей на жодній ділянці бойових дій” після того, як використали “стратегічні резерви”.

“Обговорення Путіним українського контрнаступу є помітним відходом від його попереднього дистанційованого підходу до обговорення реалій поля бою та може свідчити про те, що Кремль вчиться на своєму попередньому невдалому підході до риторичного применшення успішних українських контрнаступів у 2022 році”, – зауважили аналітики.

Теги: ISW, Війна в Україні, війська РФ, ЗСУ;, Інститут вивчення війни, контрнаступ ЗСУ, російсько-українська війна

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