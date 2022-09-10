В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що українські воїни продовжують контрнаступ на Херсонщині і вже просунулись на декілька десятків кілометрів.

Про це в етері національного телемарафону заявила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

Вона повідомила, що результати українських воїнів на фронті “тішать”, а командування постійно працює, аби ці результати були “переконливішими”.

“Є просування наших військ лінією південного фронту від двох до кількох десятків кілометрів на деяких ділянках”, – сказала Гуменюк.

Речниця ОК “Південь” зауважила, що найближчим часом командування розповість, які населені пункти були звільнені від російських окупантів.

Водночас Наталія Гуменюк підтвердила, що на південний напрямок РФ відправила нові підрозділи для підкріплення окупантів.

“Це кадировці, але вони тримаються досить далеко від лінії зіткнення, ймовірно, розуміючи вогневу силу ЗСУ”, – додала вона.