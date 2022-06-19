Збройним Силам України вдалось просунулися більш ніж на 10 км у напрямку міста Мелітополь, котре тимчасово перебуває під контролем росіян.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Наші героїчні Збройні сили суттєво просунулися та вже перебувають на межах Херсона. Федоров висловив впевненість, що найближчим часом Херсон буде звільнений нашими військовими, можливо у найближчі тижні.

“Така сама ситуація у напрямку до міста Мелітополя. Вже понад 10 км просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні сили”, – зазначив він.

Мер Мелітополя також наголосив, що в Україну надходить більша кількість високоточної західної зброї, яка “точно наближає нашу країну до перемоги”.

Він також закликав громадян вірити у ЗСУ і нашу перемогу.