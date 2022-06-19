Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
Наші героїчні Збройні сили суттєво просунулися та вже перебувають на межах Херсона. Федоров висловив впевненість, що найближчим часом Херсон буде звільнений нашими військовими, можливо у найближчі тижні.
“Така сама ситуація у напрямку до міста Мелітополя. Вже понад 10 км просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні сили”, – зазначив він.
Мер Мелітополя також наголосив, що в Україну надходить більша кількість високоточної західної зброї, яка “точно наближає нашу країну до перемоги”.
Він також закликав громадян вірити у ЗСУ і нашу перемогу.
- Нагадаємо, протягом трьох місяців повномасштабної російської агресії в Україні у Мелітополі викрали більш як 500 осіб.
- Солдати РФ перешкоджали евакуації людей з Мелітополя на підконтрольні Україні території. Натомість російські окупаційні війська “пропонують” виїжджати в окупований Крим.
- Служба Безпеки України перехопила звернення громадян до так званої “тимчасової військової адміністрації РФ” у Мелітополі, де росіяни масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп.