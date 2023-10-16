Також ЗСУ, скориставшись нещодавніми контратаками росіян на заході Запорізької області, поступово просувалися під Копані — 5 км на північний захід від Роботиного, на схід від Нестерянки — 10 км на північний захід від Роботиного та поблизу Вербового — 18 км на південний схід від Оріхова. Однак українські офіційні особи поки що не коментували будь-які останні українські просування вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове.