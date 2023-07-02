Джерело: етер національного телемарафону.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, протягом доби на Бахмутському напрямку сталося 23 бойових зіткнень. Російські військові чинять шалений опір.

“Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити”, — сказав він.

Українські захисники протягом доби ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили. Було знищено десятки одиниць техніки ЗС РФ.

Росіяни намагалися десять разів штурмувати позиції ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку.

“На Лимано-Куп’янському напрямку, зокрема у районі Невського та Діброви, застосовують тактику більш-менш загально прийняту, тобто проводять розвідку і наносять удари артилерійські, немає вже вагнерівських “м’ясних штурмів”. Групами до взводу намагаються атакувати наші позиції”, — додав речник.