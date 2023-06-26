За даними розвідки Сполученого Королівства, українські підрозділи просуваються під Бахмутом з півночі й півдня.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Як повідомляється, українські сили під Бахмутом досягли просування з північного та південного флангів у межах операції за участі багатьох бригад.

“Дотепер було мало свідчень того, що Росія має якісь значні резерви сухопутних сил на оперативному рівні, які могла би використати для підкріплення на тлі численних загроз, які зараз з’явилися для неї у значно віддалених одне від одного секторах – від Бахмута до східного берегу Дніпра, між якими понад 200 кілометрів”, – йдеться в огляді.

Варто додати, що протягом минулого тижня Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Відтак, у результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км.

Усього з моменту початку наступу ЗСУ звільнена площа на півдні України складає 130 кв. км.

Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.