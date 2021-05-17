Про це повідомляє пресслужба генерального штабу ЗСУ.
Так, авіація відпрацьовувала відбиття повітряний напад противника, виведення літаків з-під ударів, протидія диверсійно-розвідувальним групам, а також бойове застосування по наземних цілях.
“Винищувачі працювали з декількох аеродромів. Проведено комплексне застосування бойових можливостей авіаційних підрозділів, бойової техніки, засобів ураження, органів управління і забезпечення. У фазі динамічної зміни обстановки відпрацьовані питання бойового застосування авіаційних засобів ураження по наземних цілях на полігоні”, – йдеться у повідомленні.
Під час активної фази опрацьовано питання живучості авіаційної ескадрильї, а саме – спроможність у найкоротший час вивести літаки з-під удару противника.
“Офіцери управлінської ланки планували бойові дії відповідно до реальної обстановки застосування із відбиття повітряного нападу противника та під час ведення бойових дій”, – зазначили у генштабі.
- Раніше у Службі безпеки України (СБУ) заявили, що біля кордонів України та в Криму залишаються 100 тис. військових РФ.