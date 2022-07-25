Про це повідомляє пресслужба бригади.
Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.
Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
“Ігла” — радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Комплекс прийнято на озброєння 1983 року.
- Нагадаємо, 26 червня на одному з напрямків, військовослужбовці одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України збили російський вертоліт Ка-52 “Алігатор”.
- 24 липня підрозділом протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України успішно збито російський штурмовик Су-25 “Грач”.
- Протягом доби Збройні сили України ліквідували 180 російських окупантів, загалом чисельність убитих росіян станом на 25 липня сягає 39 700.