2 серпня близько 17 години росіяни завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Загалом по території України випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.

Сім із восьми ракет збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська й одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.

“На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються”, – зазначили у ПС ЗСУ.

Стало відомо, що відтепер через застосунок “Повітряна тривога” користувачі зможуть отримувати сповіщення про початок та завершення хімічної й радіаційної небезпеки.