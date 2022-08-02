Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Загалом по території України випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.
Сім із восьми ракет збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська й одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.
“На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються”, – зазначили у ПС ЗСУ.
Стало відомо, що відтепер через застосунок “Повітряна тривога” користувачі зможуть отримувати сповіщення про початок та завершення хімічної й радіаційної небезпеки.
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