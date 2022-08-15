Українські захисники розбили штаб ПВК "Вагнер" у Луганській області. Поки кількість загиблих у Попасній уточнюється.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

ЗСУ влучним ударом знищили “вагнерівців”. На штаб навів російський пропагандист Сергій Середа. Він виклав фотографію з людиною, схожою на власника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина. Поки немає підтверджень щодо його загибелі.

Окупанти стали активніше використовувати штурмову та армійську авіацію. За минулу добу вони обстріляли з повітря три населених пункти.

Протягом ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Російські військові чотири рази обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Ще вони здійснили чотири танкових наступи.

Окупанти намагаються частіше проводити розвідку переднього краю оборони ЗСУ. Минулої доби було успішно відбито вісім ворожих атак. Українські захисники знешкодили розвідгрупу росіян.