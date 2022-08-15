Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі.
ЗСУ влучним ударом знищили “вагнерівців”. На штаб навів російський пропагандист Сергій Середа. Він виклав фотографію з людиною, схожою на власника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина. Поки немає підтверджень щодо його загибелі.
Окупанти стали активніше використовувати штурмову та армійську авіацію. За минулу добу вони обстріляли з повітря три населених пункти.
Протягом ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Російські військові чотири рази обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Ще вони здійснили чотири танкових наступи.
- Протягом 14 серпня Збройні сили України ліквідували приблизно 200 російських загарбників. Тепер число знищених ворогів з 24 лютого становить 43 750 осіб.
- Російські війська в Україні, ймовірно, діють у складі приблизно шести груп сил, орієнтованих на місто Харків та північно-східну Харківську область; по лінії Ізюм — Слов’янськ; Сіверсько-Лисичанський район; Бахмут; район міста Авдіївка-Донецьк; та півдня України.