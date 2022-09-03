Збройні сили України досягли "тактичної раптовості" під час наступу на півдні України, скориставшись поганим матеріально-технічним забезпеченням армії РФ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

З 29 серпня 2022 року Збройні Сили України відновили наступальні дії на півдні України. У британській розвідці зазначили, що одним з елементів цього наступу є постійне просування на широкому фронті на захід від річки Дніпро, яке зосереджене на трьох напрямках у межах тимчасово окупованої Росією Херсонської області.

“Операція має обмежені цілі, але Збройні сили України, ймовірно, досягли певної “тактичної раптовості”, скориставшись поганим матеріально-технічним забезпеченням, управлінням та керівництвом в Збройних силах РФ”, – зазначили у Міністерстві оборони Великої Британії.

У британській розвідці наголосили на тому, що оскільки бойові дії також тривають на Донбасі та на Харківському напрямку, то найближчими днями російському командуванню доведеться вирішувати куди перемістити сили оперативного резерву.