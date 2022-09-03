Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
З 29 серпня 2022 року Збройні Сили України відновили наступальні дії на півдні України. У британській розвідці зазначили, що одним з елементів цього наступу є постійне просування на широкому фронті на захід від річки Дніпро, яке зосереджене на трьох напрямках у межах тимчасово окупованої Росією Херсонської області.
“Операція має обмежені цілі, але Збройні сили України, ймовірно, досягли певної “тактичної раптовості”, скориставшись поганим матеріально-технічним забезпеченням, управлінням та керівництвом в Збройних силах РФ”, – зазначили у Міністерстві оборони Великої Британії.
У британській розвідці наголосили на тому, що оскільки бойові дії також тривають на Донбасі та на Харківському напрямку, то найближчими днями російському командуванню доведеться вирішувати куди перемістити сили оперативного резерву.
- В Україні триває 192-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 49 тисяч загарбників.
- Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували результати опитування росіян щодо повномасштабної російсько-української війни та зауважили, що серед громадян РФ поступово зменшується підтримка бойових дій. Це може призвести до того, що Кремлю буде важче шукати нові сили для продовження війни.