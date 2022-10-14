Сьогодні, 14 жовтня, війська протиповітряної оборони України знищили вісім іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" на південному та східному напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

“14 жовтня на південному та східному напрямку протиповітряною обороною знищено вісім баражуючих боєприпасів “Shahed-136″”, – розповіли у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

А також додали, що п’ять дронів були знищено – зенітними ракетними військами Повітряних сил і три – протиповітряною обороною Військово-Морських сил Збройних сил України.

Варто зазначити, що Міністерство закордонних справ Франції заявило, що будь-яка передача іранських безпілотників Росії буде порушувати резолюцію Ради безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і світовими державами.

Натомість у Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Довідка. “Shahed-136” – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року. Має дальність польоту до 2500 км та бойову частину масою від 40–50 кг. Вперше був представлений у 2020 році.

Ймовірно, ефективна дальність польоту “Shahed-136” становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому політ ударного дрона можливо почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити — за допомогою радару.

Система наведення БПЛА — інерціальна. Має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу — 200 кг, загальну довжину — 3,5 метра та розмах крил — 2,5 метра. Маса осколково-фугасної бойової частини — 40-50 кілограмів.