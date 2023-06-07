Українські війська стали свідками того, як російські окупанти були занесені паводком і втекли зі східного берега річки Дніпро після обвалу дамби Каховської ГЕС.

Джерело: CNN з посиланням на дані від офіцера Збройних сил України.

За його словами, під час хаосу унаслідок підриву дамби водосховища, загинуло та зазнало поранень чимало російських військових.

Капітан Андрій Підлісний сказав, що коли дамба була підірвана вранці 6 червня, “ніхто з російської сторони не зміг втекти. Усі полки, які росіяни мали з того боку, були затоплені”.

Підлісний сказав CNN, що він вважає, що росіяни навмисно атакували дамбу, щоб зірвати плани українських військ щодо майбутнього наступу.

“Близько 3 години ночі ворог підірвав Каховську ГЕС з метою підняття рівня води для затоплення підступів і лівого берега Дніпра, а також населених пунктів, які там розташовані. І унеможливити подальше просування Збройних сил України”, – заявив він.

Підлісний пояснив, що розташування землі навколо річки означає, що російські військові, розташовані на східному березі, серйозно постраждали від прориву дамби.

Його підрозділ міг спостерігати за розгортанням подій за допомогою безпілотників і військових на місці події.

“Лівий берег нижчий за правий, тому він більш повноводний. Також були затоплені позиції ворога прямо на березі річки. Потрібно розуміти, що позиції ворога – це не лише окопи, а й звичайні цивільні будинки, де вони жили”, – сказав Підлісний.

Російські підрозділи, які опинилися в небезпеці, могли не бути попередженими, можливо, щоб зберегти елемент раптовості, додав український офіцер.