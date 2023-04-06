Військові Збройних сил України потіснили російських окупантів на Кінбурнській косі, попри те, що іноді росіяни обстрілюють Дніпровсько-Бузький лиман з артилерії.

Про це повідомила голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері “Еспресо”.

За її словами, українські військові працюють досить успішно. Про що свідчить “певна інформація”. Проте, вона зауважила, що про успіхи розповідати ще зарано, тому “робота продовжується”.

“А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі”, – йдеться в повідомленні.

Гуменюк зауважила, що раз на дві доби противник наважується “витягнути артилерійську установку”, аби позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами: “Однак стійкого перебування ворога там не фіксується”, – додала голова об’єднаного координаційного пресцентру.

Вона зауважила, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де ховаються за місцевим населенням.