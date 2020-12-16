Наприкінці 2020 року українці найбільше довіряють Збройним Силам України (69%), волонтерським організаціям (66%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (64%), церкві (62%), добровольчим батальйонам (59%) та Державній прикордонній службі (58%).

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Крім того, 58% респондентів довіряють мерам міста, селища чи села, в якому вони проживають. Досить високий рівень довіри до Національної гвардії України – 55% та до міських, селищних чи сільських рад – 52%.

Українським засобам масової інформації довіряють 48% українців, а громадським організаціям – 46%.

Рейтинг недовіри серед українців очолюють російські ЗМІ — їм не довіряють 80% опитаних. Крім того, 78% респондентів не довіряють чиновникам, ще 77% – судам та судовій системі в цілому, 76% – не довіряють Верховній Раді України, а 78% – Уряду України.

З недовірою українці ставляться до комерційних банків (73%), політичних партій (72%), Вищого антикорупційного суду (70%), Конституційного Суду України (70%), Національного антикорупційного бюро України (70%), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (70%), Генпрокуратури (70%), Національного агентства з питань запобігання корупції (70%), Верховного Суду (68%), місцевих судів (67%), Президента України (62%), Національного банку України (61,5%), Національної поліції (52%), профспілок (52%), Служби безпеки України (47%).

20% українців впевнені, що чинна влада краща, за попередню, 30% не згодні з цим, а ще 41% опитаних стверджує, що нема жодних відмінностей.

Українці не довіряють практично всім політикам з опитувальника. Найбільше громадян довіряють главі Верховної Ради Дмитру Разумкову (35%), меру Києва Віталію Кличку (30%) та президенту Володимиру Зеленському (30%).

Рівень довіри до інших політиків:

Ігор Смешко – довіряють 24%, не довіряють 53,5%;

Володимир Гройсман — відповідно 24% і 65%;

Юрій Бойко — відповідно 22% і 70%;

Анатолій Гриценко — відповідно 20,5% і 62%;

Петро Порошенко — відповідно 20% і 74%;

Юлія Тимошенко — відповідно 17% і 76%;

Віктор Медведчук — відповідно 16% і 77,5%;

Руслан Кошулинський — відповідно 15% і 54%;

Арсен Аваков — відповідно 14% і 75%;

Міхеїл Саакашвілі — відповідно 14% і 76%;

Денис Шмигаль — відповідно 13% і 70%;

Олександр Вілкул — відповідно 12% і 63%;

Олег Ляшко — відповідно 12% і 81%;

Андрій Єрмак — відповідно 11% і 63%;

Ірина Венедіктова — відповідно 8% і 63%.

Вперше рівень довіри до глави Верховної Ради перевищив довіру до президента.

Опитування проводили з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю face-to-face за місцем проживання респондентів. У рамках дослідження опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.