ЗСУ у районі Бахмута просунулись ще на кількасот метрів – Череватий

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону
Він зазначив, що Сили оборони України змогли просунутися ще на 350−450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута.
“Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м”, — сказав Череватий.
Він додав, що ЗСУ вдалось ліквідувати 54 окупантів та поранити 84.
Окрім цього, було знищено РСЗВ “Град”, три гармати, три БПЛА, самохідний міномет 2С4 Тюльпан, а також два польові склади з боєприпасами.
Водночас він підтвердив інформацію про те, що на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян.
За цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу теж — від одного до трьох.
“Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти”, — повідомив Череватий.
На його думку, зниження активності пов’язане з великими втратами окупантів у Бахмуті.
“Щодня ворог тільки вбитими мав втрати понад 100 окупантів і приблизно таку саму кількість, трохи більше, пораненими. Ми прогнозували два місяці тому, що за збереження такої динаміки втрат і без знаходження джерела поповнення особового складу ворог буде розбитий. Що по суті і сталося”, — пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Череватий також підтвердив, що окупанти проводять “певні ротаційні дії”, що також впливає на активність бойових дій.
“Наскільки масово і наскільки справді він (Пригожин) повністю виведе підрозділи злочинного угруповання — потрібно трохи часу для верифікації, оскільки вони ще залишаються в самому Бахмуті”, — наголосив він.
- Заступниця голови міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що протягом останніх двох днів ні у Бахмуті, ні на флангах міста не ведуться активні бойові дії.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, успішні контратаки ЗСУ на флангах Бахмута можуть завадити регулярним війська РФ замінити найманців ПВК “Вагнер” у місті.