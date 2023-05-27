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ЗСУ у районі Бахмута просунулись ще на кількасот метрів – Череватий

Українським воїнам вдалось просунутись ще на кількасот метрів вперед у районі Бахмута на Донеччині.

Субота, 27 травня 2023, 14:17
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Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону

Він зазначив, що Сили оборони України змогли просунутися ще на 350−450 метрів на деяких позиціях у районі Бахмута.

“Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 м”, — сказав Череватий.

Він додав, що ЗСУ вдалось ліквідувати 54 окупантів та поранити 84.

Окрім цього, було знищено РСЗВ “Град”, три гармати, три БПЛА, самохідний міномет 2С4 Тюльпан, а також два польові склади з боєприпасами.

Водночас він підтвердив інформацію про те, що на Бахмутському напрямку спостерігається зниження активності росіян.

За цю добу сталося два бойові зіткнення, за минулу теж — від одного до трьох.

“Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами і калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти”, — повідомив Череватий.

На його думку, зниження активності пов’язане з великими втратами окупантів у Бахмуті.

“Щодня ворог тільки вбитими мав втрати понад 100 окупантів і приблизно таку саму кількість, трохи більше, пораненими. Ми прогнозували два місяці тому, що за збереження такої динаміки втрат і без знаходження джерела поповнення особового складу ворог буде розбитий. Що по суті і сталося”, — пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Череватий також підтвердив, що окупанти проводять “певні ротаційні дії”, що також впливає на активність бойових дій.

“Наскільки масово і наскільки справді він (Пригожин) повністю виведе підрозділи злочинного угруповання — потрібно трохи часу для верифікації, оскільки вони ще залишаються в самому Бахмуті”, — наголосив він.

Теги: Бахмутський напрямок, ЗСУ;, Сергій Череватий, Бахмут

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