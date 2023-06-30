Джерело: Збройні сили України

Згідно з повідомленням ЗСУ, 30 червня українські військові завдали успішного удару по складу ПММ та штабу росіян у передмісті тимчасово окупованого Бердянська.

Варто зауважити, що ще вранці у Бердянській міській військовій адміністрації повідомляли про вибухи у місті. У місцевих Telegram-каналах писали, що було понад 10 вибухів.

Своєю чергою, російські окупанти заявляють, що вибухи у Бердянську – це “робота ППО”. Згодом окупаційна влада регіону повідомила, що удару було завдано ракетами Storm Shadow, однак про його наслідки загарбники не повідомляють.