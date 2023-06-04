Джерело: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
Сирський розповів, що росіяни посилили своє угруповування штурмовими загонами “Шторм Z”, які складаються з в’язнів. Ворог перейшов до наступальних дій у районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Метою російських окупантів є спроба “продавити оборону” ЗСУ.
Попри штурми на різних ділянках українським захисникам вдалося відкинути ворога.
“Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його “плечах” просунувся вперед на 400 метрів”, — зазначив генерал.
Зокрема в районі Іванівського лісу бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади тактичними діями звільнили значну ділянку території.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, але додав, що це може зайняти певний час і матиме “високу ціну”.