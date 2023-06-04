Джерело: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Сирський розповів, що росіяни посилили своє угруповування штурмовими загонами “Шторм Z”, які складаються з в’язнів. Ворог перейшов до наступальних дій у районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Метою російських окупантів є спроба “продавити оборону” ЗСУ.

Попри штурми на різних ділянках українським захисникам вдалося відкинути ворога.