У районі тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області захисники України вдарили по пункту управління ворожої армії, росіяни зазнали втрат.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 11 листопада.

За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.

Також в районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога — загинуло понад 50 окупантів, а більш як 40 — поранено. Крім того, знищено гелікоптер Ка-52.

У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено два танки та 4 вантажівки.