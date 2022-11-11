Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 11 листопада.
За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8.
Також в районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога — загинуло понад 50 окупантів, а більш як 40 — поранено. Крім того, знищено гелікоптер Ка-52.
У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено два танки та 4 вантажівки.
- Зранку 10 листопада військові РФ завдали удару по агропідприємству в Запорізькій області, спричинивши руйнування.