Про це йдеться у зведенні Генштабу.
“Окупанти продовжують помирати в Україні. Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищено та 2 — поранено”, — йдеться в повідомленні.
Також 2 листопада, у районі міста Енергодар Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.
3 листопада, у місті Мелітополь, українські захисники завдали вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Відтак близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.
- В Україні триває 254-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 74 840 російських загарбників.