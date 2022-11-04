У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили дані про завдання удару по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області, де ліквідовано 18 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

“Окупанти продовжують помирати в Україні. Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищено та 2 — поранено”, — йдеться в повідомленні.

Також 2 листопада, у районі міста Енергодар Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

3 листопада, у місті Мелітополь, українські захисники завдали вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Відтак близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.