За даними аналітиків, 2 липня українські війська провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту і на деяких з них досягли успіхів.

Джерело: Інститут вивчення війни

Як зазначили фахівці, Міністерство оборони РФ намагається посилити контроль над російським інформаційним простором, перешкоджаючи деяким так званим військовим блогерам, які не повторювали бажаний для МО наратив “розбиття українських сил на східному (лівому) березі Херсонської області 1 липня”.

Відтак, 1 і 2 липня Міноборони Росії стверджувало, що російські підрозділи успішно відбили українську десантну атаку біля Антонівського мосту.

Натомість деякі російські блогери відзначили, що бої все ще тривають, і що станом на 2 липня українська армія утримує окремі позиції біля Антонівського мосту.

На думку спеціалістів, цілком ймовірно, що Міноборони РФ має на меті цензурувати деяких пов’язаних з Кремлем блогерів через побоювання, що вони можуть викрити російські військові невдачі перед Путіним під час щомісячних робочих груп мілблогерів, що проводяться в Кремлі.

“Спроба Міністерства оборони Росії перебільшити потенційну тактичну перемогу росіян біля Антонівського мосту та його зусилля з обмеження інформації про супротивника призвели до зворотного результату”, – йдеться в огляді.