Оперативна інформація станом на 10.30. Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави. У Чернігівській області вдалося зупинити противника.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник зазнав втрати в живій силі та техніці.

Силами наших військ повернено під повний контроль міст МАРІУПОЛЬ та ЩАСТЯ. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.

Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.