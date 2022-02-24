Про це повідомляє пресслужба Генштабу.
Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник зазнав втрати в живій силі та техніці.
Силами наших військ повернено під повний контроль міст МАРІУПОЛЬ та ЩАСТЯ. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.
Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.
- Нагадаємо, за оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, технічні та живі сили окупантів нищаться нашими військами.
- Джо Байден наголосив, що молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну війну, аби призвести до катастрофічних втрат і людських страждань.
- Президент України Володимир Зеленський ухвалив усі необхідні рішення для захисту країни, Збройні Сили чинять активний спротив військам Російської Федерації, що здійснили віроломний напад на нашу державу.
- За словами глави зовнішньої політики Європейського Союзу Жозепа Борреля, напад Росії на Україну в четвер став одним із «найтемніших годин для Європи» за майже 80 років.