Збройні сили України відкинули росіян з першої лінії оборони. Окупанти укріплюються на другій та третій лініях.

Про це повідомили в етері телеканалу “Еспресо“.

За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, українські захисники завдали ударів по складах, які знаходяться в тилу окупанта. Три рази поспіль ЗСУ влучили по складах з боєприпасами ворога у Новій Каховці.

Біля села Давидів Брід та Софіївки були контрнаступальні дії. Окупанти закріплюються на узбережжі річки Інгулець.

За словами радника голови ОВА, останні два тижні українські захисники мали перевагу над ворогом у Херсонській області. Дії ЗСУ координувалися разом з партизанським рухом, який посилюється у регіоні.

“Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю”, – наголосив він.