Українські воїни успішно продовжують контрнаступ на півдні України. Так, ЗС РФ були відкинуті від Кривого Рогу на декілька десятків кілометрів.

Про це сповістив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Як зазначив Вілкул, ворога не лише зупини на всіх напрямках півдня, а й відкидають назад. Лише за минулу добу, 28 березня, українські Збройні сили звільнили ще кілька населених пунктів Херсонської області.