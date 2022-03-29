Про це сповістив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
Як зазначив Вілкул, ворога не лише зупини на всіх напрямках півдня, а й відкидають назад. Лише за минулу добу, 28 березня, українські Збройні сили звільнили ще кілька населених пунктів Херсонської області.
“Окупанти більше не перебувають на відстані ближче за 40 кілометрів від Кривого Рогу, а на деяких відстанях — і 60 кілометрів. Тобто лінія зіткнення перебуває вже не на межі з Дніпропетровською областю — це вже Херсонська область”, — зазначив Вілкул.
- Нагадаємо, Місто Ірпінь (Київської області) 28 березня повністю перейшов під контроль Збройних сил України. Наразі в місті проходять зачистки.
- Мешканці Енергодара вийшли на мітинг з вимогою звільнити з полону заступника мера Івана Самойдюка.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські сили намагаються створити “коридор” навколо столиці, щоб перекрити шляхи постачання.