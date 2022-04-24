Про це інформує пресслужба оперативного командування “Південь”.
Відбито атаки Олександрівки та на Таврійському напрямку успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими.
“Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області”, – наголошується у заяві оперативного командування “Південь”.
Під час спроби наступу на Посад-Покровське російські війська зазнали невдачі та відійшли у бік Чорнобаївки.
Загальні втрати противника наразі: 74 одиниці живої сили окупантів і 13 одиниць техніки.
Військові наголошують на необхідності дотримання правил та обмежень, закликають українців не наражати себе на небезпеку, виконувати алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги та довіряти тільки достовірним джерелам інформації.
- Нагадаємо, сьогодні – 60 діб з початку повномасштабного російсько-українського вторгнення. Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.
- 23 квітня о 22:00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділуПовітряних Сил Збройних Сил України збили дві російські крилаті ракети.