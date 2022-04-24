У Херсонській області напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Українські збройні сили повернули під контроль України 8 населених пунктів області.

Про це інформує пресслужба оперативного командування “Південь”.

Відбито атаки Олександрівки та на Таврійському напрямку успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими.

“Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області”, – наголошується у заяві оперативного командування “Південь”.

Під час спроби наступу на Посад-Покровське російські війська зазнали невдачі та відійшли у бік Чорнобаївки.

Загальні втрати противника наразі: 74 одиниці живої сили окупантів і 13 одиниць техніки.

Військові наголошують на необхідності дотримання правил та обмежень, закликають українців не наражати себе на небезпеку, виконувати алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги та довіряти тільки достовірним джерелам інформації.