На Харківському напрямку у Збройних сил України триває контрнаступ. Українські воїни наблизилися до кордону з Росією в межах 10 кілометрів.

Звіт оприлюднив Інститут вивчення війни (ISW).

Окупанти спробують передислокуються на північ в районі Ізюма. Загарбники намагаються покращити позиції, аби послабити тиск контрнаступу для створення подальшого просування на північ до кордону з РФ.

У звіті припустили, що ЗСУ будуть відвертати російські війська та ресурси від розгортання на інші напрямки наступу. Йдеться про ті, де успішна українська оборона зупинила бойові дії.

Контрнаступ на Харківському напрямку завадить ворожій артилерії обстрілювати північно-східні околиці Харкова. Своєю чергою такий сценарій дозволить Збройним силам України погрожувати російським тилам своїми обстрілами і подальшими атаками.

Аналітики припускають, що успіх українських військових на харківському напрямку паралізує наступальні операції окупантів в районі Ізюма. Раніше повідомлялося, що окупанти риють окопи та встановлюють бліндажі, ховаючись в лісах.