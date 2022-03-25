За даними Міністерства оборони Великої Британії, станом на ранок 25 березня українська армія повернула під свій контроль міста та оборонні позиції на східних околицях Києва.

Про це британське міноборони повідомило у Twitter.

У відомстві зазначили, що Збройним силам України вдалось відтіснити російських загарбників та зайняти оборону у радіусі 35 км на схід від української столиці.

У Великій Британії вважають, що ЗСУ продовжать відтісняти загарбників і на північно-західному напрямку, тобто від Києва до аеродрому Гостомеля.

Також за даними британського Міноборони, війська російських окупантів практично зупинили своє просування у напрямку Одеси.