Про це британське міноборони повідомило у Twitter.
У відомстві зазначили, що Збройним силам України вдалось відтіснити російських загарбників та зайняти оборону у радіусі 35 км на схід від української столиці.
У Великій Британії вважають, що ЗСУ продовжать відтісняти загарбників і на північно-західному напрямку, тобто від Києва до аеродрому Гостомеля.
Також за даними британського Міноборони, війська російських окупантів практично зупинили своє просування у напрямку Одеси.
“Російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, щоб рухатись на захід до Одеси. Проте їх просування сповільнене через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та опором українців”, – наголосили у відомстві.
- Нагадаємо, лідери країн-членів Євросоюзу у підсумку саміту ЄС зобов’язалися підтримати Україну під час протистояння російській агресії та допомогти нашій державі у відновленні вже після.
- Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що в ніч на 25 березня основні бої з російськими окупантами відбувались на Київщині, де українські військові почали переходити у контрнаступ.
- Також 24 березня після саміту НАТО Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив за посилення санкцій проти РФ. Зокрема запропонував виключити країну-агресора з групи G20.