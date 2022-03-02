Про це сповістив депутат київської мерії та ветеран ООС – Олександр Погребиський.
За його словами, українські бійці зі 95-ої ОДШБр зайшли у Горлівку та відбили в окупантів частину міста. У Генштабі ЗСУ інформацію поки не підтверджували.
Водночас російські агресори під час бомбардування Житомира били у тому числі й по базі бригади у районі Інституту Корольова. Попередньо, в результаті нападу 4 людини загинули. Серед них і діти.
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