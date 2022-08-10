Про це повідомило оперативне командування “Південь” в Facebook.
Українські військові знищили транспортно-логістичні шляхи окупантів. Міст у районі Каховської ГЕС тепер непридатний для використання.
“Попадання акуратне, але дієве”, – йдеться в повідомленні.
Керівниця координаційного пресцентру сил охорони і оборони “Півдня” Наталія Гуменюк в етері національного марафону зазначала, що ЗСУ впливають на російських окупантів ударами по осередках військової техніки та особового складу. Такий метод допомогає розхитати ряди військових. Тому удари завдають по командних та опорних пунктах.
“Окупант зараз стиснутий нашими діями, не може просуватися вперед по суші і практикує, на жаль, контрбатарейний метод ведення боїв – обстріли, зокрема, з РСЗВ, якими вони б’ють і по тих населених пунктах, які вже звільнені від них і по тих, які знаходяться в наших тилових районах”, – заявила Наталія Гуменюк.
- Нагадаємо, російські військові почали вивозити родини, які перебували у Херсоні. Вони покидають місто після чергових ударів ЗСУ по Антонівському мосту.
- , Збройні сили України завдали чергової атаки по Антонівському мосту через Дніпро. Ще уражено низку військових об’єктів на окупованій частині Херсонської області.
- У ніч з 7 на 8 серпня високоточними ракетами HIMARS ЗСУ завдали вогневого враження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.