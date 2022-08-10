Про це повідомило оперативне командування “Південь” в Facebook.

Українські військові знищили транспортно-логістичні шляхи окупантів. Міст у районі Каховської ГЕС тепер непридатний для використання.

“Попадання акуратне, але дієве”, – йдеться в повідомленні.

Керівниця координаційного пресцентру сил охорони і оборони “Півдня” Наталія Гуменюк в етері національного марафону зазначала, що ЗСУ впливають на російських окупантів ударами по осередках військової техніки та особового складу. Такий метод допомогає розхитати ряди військових. Тому удари завдають по командних та опорних пунктах.