Відтепер раніше окупований росіянами острів Зміїний — звільнено. Збройні Сили України (ЗСУ) вдало провели чергові військові операції. Унаслідок чого війська РФ залишили цю територію.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь”.

Зазначається, що протягом ночі на 30 червня, на тлі вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, ворожі військові сили поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишили острів.

Проте, наразі Зміїний вкрито пожежею, а також чуткі звуки вибухів. У командуванні додали, що остаточні результати операції дорозвідуються.

Варто зауважити, що протягом червня українські захисники здійснюють низку операцій на острові. У такий спосіб, кількі днів тому ЗСУ завдали по острову Зміїному понад 10 влучних ударів. Унаслідок цього уражено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С1″. Зокрема, 22 червня, через удар ЗСУ по острову Зміїний знищено щонайменше декілька одиниць ворожої військової техніки.