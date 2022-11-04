Про це повідомляє The Insider на підставі даних Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам і власних підрахунків.
Український центр вивчення та протидії гібридним загрозам виявив та верифікував понад двісті листів за підписом одного з керівників ПВК “Вагнер” Андрія Трошева зі співчуттями сім’ям найманців, яких залучили “вагнерівці” в російських колоніях.
Зазначається, що до листів додають посмертну медаль “За відвагу”, а документи, якими в соцмережах діляться родичі, пронумеровані. Як пише видання, що це дає змогу робити висновки про кількість загиблих в’язнів.
Також The Insider вдалося зв’язатися з деякими родичами загиблих. Вони підтвердили, що їхні близькі вирушили на війну з колоній і загинули в Україні.
Видання зробило висновок, що з 18 вересня по 13 жовтня Трошев надіслав щонайменше 224 листи зі співчуттями. Водночас загалом до середини жовтня в Україні загинуло щонайменше 458 завербованих ув’язнених.
- Британські розвідники зауважили, що Євген Пригожин більше заперечує свого зв’язку з ПВК “Вагнер” і, ймовірно, намагається підвищити свій авторитет “у напруженій російській системі національної безпеки”.
- ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина шукає найманців для формування та/або доукомплектування підрозділів, які можуть вести бойові дії у повітрі.