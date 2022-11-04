Станом на початок листопада українські захисники ліквідували 500 російських в'язнів, яких завербували до приватної військової компанії "Вагнер", як найманців.

Про це повідомляє The Insider на підставі даних Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам і власних підрахунків.

Український центр вивчення та протидії гібридним загрозам виявив та верифікував понад двісті листів за підписом одного з керівників ПВК “Вагнер” Андрія Трошева зі співчуттями сім’ям найманців, яких залучили “вагнерівці” в російських колоніях.

Зазначається, що до листів додають посмертну медаль “За відвагу”, а документи, якими в соцмережах діляться родичі, пронумеровані. Як пише видання, що це дає змогу робити висновки про кількість загиблих в’язнів.

Також The Insider вдалося зв’язатися з деякими родичами загиблих. Вони підтвердили, що їхні близькі вирушили на війну з колоній і загинули в Україні.

Видання зробило висновок, що з 18 вересня по 13 жовтня Трошев надіслав щонайменше 224 листи зі співчуттями. Водночас загалом до середини жовтня в Україні загинуло щонайменше 458 завербованих ув’язнених.