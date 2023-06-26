Під час 488 доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави ворог зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Станом на 19 червня на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділи ОСУВ “Таврія” звільнили 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.