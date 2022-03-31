Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук повідомив, що українські військові відновили контроль над трьома селами у Херсонській області.

Про це йдеться у дописі Миколи Лукашука у Facebook.

Він повідомив, що вночі не відбувалось повітряних атак на Дніпропетровську область, кордони області під захистом ЗСУ, Нацгвардії та тероборони. Ситуація у громадах області спокійна.

Також Лукашук повідомив, що Збройні сили України знову взяли під контроль три села на Херсонщині. Йдеться про Орлове, Заградівку та Кочубеївку, що за 50-ть км від Кривого Рогу. Село Заградівка знаходиться на межі Херсонської та Дніпропетровської областей.

“Наші воїни відганяють ворога подалі від Дніпропетровщини”, – написав Лукашук.