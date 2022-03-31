Про це йдеться у дописі Миколи Лукашука у Facebook.
Він повідомив, що вночі не відбувалось повітряних атак на Дніпропетровську область, кордони області під захистом ЗСУ, Нацгвардії та тероборони. Ситуація у громадах області спокійна.
Також Лукашук повідомив, що Збройні сили України знову взяли під контроль три села на Херсонщині. Йдеться про Орлове, Заградівку та Кочубеївку, що за 50-ть км від Кривого Рогу. Село Заградівка знаходиться на межі Херсонської та Дніпропетровської областей.
“Наші воїни відганяють ворога подалі від Дніпропетровщини”, – написав Лукашук.
- Нагадаємо, що 30 березня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину: у Дніпрі дві ракети знищили нафтобазу, у Новомосковську постраждав завод.
- Відомо що українські воїни успішно продовжують контрнаступ на півдні України. Так, ЗС РФ були відкинуті від Кривого Рогу на декілька десятків кілометрів.