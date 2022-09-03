Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Збройні сили України взяли у полон засудженого росіянина, який є членом приватної військової компанії "Ліга".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як повідомив Бутусов, українським захисникам на Донбасі вдалось взяти у полон російського військового.

З’ясувалось, що цим військовим виявився найманець ПВК “Ліга” (вона ж ПВК “Вагнер”).

У Росії він був засудженим до 9-ти років позбавлення волі, однак його у ПВК “Ліга” його завербували для участі у повномасштабній війні проти України.

Під час допиту полонений розповів, що їхня “купка” складалась із 70 осіб, серед яких найманці та ув’язнені, яких привезли на війну з тюрем.

Він також розповів, що із в’язниці його забрали “вагнерівці”. Далі їх тиждень готували до участі у війні у Стаханові. Опісля відправили у місо Кадіївка, що на Луганщині.

Спіймали російського бійця коли він пішов у розвідку.