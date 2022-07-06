Російські пропагандисти поширюють інформацію щодо знищення американської артилерійської системи HIMARS на Донецькому напрямку. У Генштабі заявили, що дані не відповідають дійсності.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

Зазначено, що надані американськими партнерами HIMARS постійно завдають нищівних ударів по стратегічно важливих пунктах противника. У результаті ворог має колосальні втрати серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ.

Військові закликали довіряти лише перевіреним джерелам та вірити ЗСУ. Зазначимо, що HIMARS прибули до України у червні.

Американська ракетна артилерійська система M142 має підвищену мобільність та змонтована на колісному шасі. Її розробили наприкінці 1990-х років. Система може нести шість ракет залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці.

HIMARS призначені для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки. Вона здатна ліквідовувати вантажний транспорт, бойові машини і бронетранспортери. Зокрема система надає вогневу допомогу своїм підрозділам і засобам підтримки.