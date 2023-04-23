Станом на 22 квітня 2023 року українські військові зайняли позиції на лівому березі Херсонської області. Про це свідчать геолокаційні кадри та звіти, надані російськими військовими блогерами.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Зазначається, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі E97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від м. Херсона). Це стало відомо з геолокаційних кадрів, опублікованих російським військовим блогером.

Крім того, ці зображення демонструють те, що російські військовики, ймовірно, втратили контроль над островами в річках Кінка та Чайка менш ніж за пів кілометра на північ від позицій ЗСУ біля Антонівського мосту.

Як повідомляється, повільна швидкість вогню російської артилерії дозволила українським силам висадитися на східному березі.

В ISW пояснили, що змінили карту з територією на східному березі річки Дніпро на контрольовану Україною тільки зараз, тому що це перший випадок, коли аналітики дійсно мають надійні геолокаційні зображення українських позицій на вказаному напрямку.