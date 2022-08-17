За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на даний час Збройним силам Україн не потрібне збільшення загальної кількості осіб, а тому мобілізації підлягають лише окремі фахівці.

Про це він розповів в інтерв’ю “Голосу Америки”.

Резніков зауважив, що питанням мобілізації займається Генеральний штаб України. Саме це відомство визначає кількість необхідних сил та засобів, які потрібні для ведення бойових дій.

“Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв”, – наголосив міністр оборони.

Резніков додав, що наскільки йому відомо, зараз Генштаб не проводить масової мобілізації, а шукає конкретних фахівців, які потрібні ЗСУ.

“До лав української армії мобілізовано вже досить багато людей, наразі потрібні насамперед певні спеціалісти: оператори БПЛА, айтівці, зв’язківці, артилеристи та фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту, які зараз отримують сили оборони”, – додав він.