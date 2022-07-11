Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено”, – зазначив Братчук.

Згодом радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ поцілили у ще один російський склад.

“У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали і от мають собі феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… бо це ж означає, що ЗСУ близько”, – пояснив Хлань.

Проте він закликав містян берегти себе і не підходити близько до місця детонації.

Раніше 28 червня ЗСУ знищили два склади росіян: один у Новій Каховці (Херсонська область), а другий у Перевальську (Луганська область).