Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено”, – зазначив Братчук.
Згодом радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ поцілили у ще один російський склад.
“У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали і от мають собі феєрверк на ніч. У людей вилітають вікна, але вони все одно радіють… бо це ж означає, що ЗСУ близько”, – пояснив Хлань.
Раніше 28 червня ЗСУ знищили два склади росіян: один у Новій Каховці (Херсонська область), а другий у Перевальську (Луганська область).
- Нагадаємо, ЗМІ опублікували карту ударів ЗСУ по російських складах з боєзапасами, які окупанти облаштували на тимчасово окупованих територіях України. За останні 9 днів українські воїни знищили понад десяток ворожих об’єктів.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті згорів склад окупантів. Росіяни зберігали у приміщенні награбоване майно мирних жителів.
- Також 30 червня українські штурмовики та бомбардувальники здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку по позиціях російських загарбників.